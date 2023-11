Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Schüler schwer verletzt - Diebstahl aus Automaten - Fahrzeug machte sich selbständig - Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Mutlangen: Schüler schwer verletzt

In einer Schule in der Forststraße wurde am Mittwochvormittag ein 14-Jähriger bei einer Auseinandersetzung mit Mitschülern schwer verletzt. Gegen 9.40 Uhr hat sich unter den Jugendlichen in der dortigen Mensa ein Streit entwickelt. Dieser eskalierte, wobei das 14-jährige Opfer von zwei jugendlichen Mitschülern im Alter von 14 und 16 Jahren zu Boden gebracht worden sei. Danach hätten die Angreifer gemeinsam auf das am Boden liegende Opfer eingeschlagen. Die Angriffe konnten in der Folge von zwei anwesenden Lehrerinnen unterbunden werden.

Der 14-jährige Junge wurde durch die Schläge so schwer verletzt, dass er in einem Krankenhaus notoperiert werden musste. Die Kriminalpolizei Aalen hat die Ermittlungen zur weiteren Aufklärung des Vorfalls übernommen.

Aalen-Wasseralfingen: Diebstahl aus Automaten

Zwischen Donnerstagabend 20.30 Uhr und Freitagmorgen 5.15 Uhr schlugen bislang Unbekannte die Frontscheiben zweier Automaten auf, die in einem offen zugänglichen Kiosk in der Wilhelmstraße aufgestellt sind. Aus den Automaten entwendeten die Täter E-Zigaretten und Getränke im Gesamtwert von rund 1000 Euro. Der an den Automaten entstandene Sachschaden beziffert sich auf ca. 2500 Euro. Zeugen hatten am Abend vor der Tat vier oder fünf dunkel bekleidete Jugendliche im Bereich der Automaten gesehen; ob diese im Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen, ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen, Tel.: 07361/97960 entgegen.

Aalen: Fahrzeug machte sich selbständig

Kurz vor 22 Uhr am Donnerstagabend stellte ein 52-Jähriger seinen BMW Mini Cooper in der Bleichgartenstraße ab. Da er das Fahrzeug offenbar nicht ausreichend absicherte, machte dieses sich selbständig und rollte gegen eine Streugutkiste, wobei ein Gesamtschaden von mehreren hundert Euro entstand.

Neresheim: Vorfahrt missachtet - Autofahrerin leicht verletzt

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von mehreren tausend Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag ereignete. Gegen 17.20 Uhr missachtete ein 53-jähriger Ford-Fahrer im Kreuzungsbereich der Kreisstraße 3296 / Landesstraße 1070 die Vorfahrt einer 51 Jahre alten VW-Fahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge erlitt die 51-Jährige leichte Verletzungen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ihr Fahrzeug gegen eine Warnbake geschleudert, welche hierbei ebenfalls beschädigt wurde. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Reinigung der durch Öl verschmutzten Fahrbahn war die Freiwillige Feuerwehr Ohmenheim im Einsatz.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren - 10.000 Euro Sachschaden

Verkehrsbedingt musste eine 20-Jährige ihren Opel Corsa am Donnerstagnachmittag gegen 16.40 Uhr auf der Buchauffahrt in Richtung Gügling anhalten. Eine 44-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Skoda auf das stehende Fahrzeug auf. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro; beide Autofahrerinnen blieben unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte am Donnerstag zwischen 11.30 Uhr und 13 Uhr einen VW Golf, der in diesem Zeitraum auf einem Kiesparkplatz in der Baldungstraße abgestellt war. Der an dem Fahrzeug entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell