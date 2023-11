Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Unfall

Aalen (ots)

Waiblingen-Bittenfeld: Einbruch und Einbruchsversuch

Zwischen Montagmorgen und Donnerstagmittag brachen bisher unbekannte Diebe in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Feldblick ein und durchsuchte dieses nach Wertgegenständen. Was genau entwendet wurde ist bislang unbekannt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Zu einem versuchten Einbruch kam es zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen, ebenfalls in der Straße Im Feldblick. Den Tätern gelang es glücklicherweise nicht, die Terrassentüre aufzubrechen, sie hinterließen allerdings Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt in beiden Fällen das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Korb: Vorfahrt missachtet

Eine 31-jährige Mitsubishi-Fahrerin missachtete am Donnerstagnachmittag gegen 15:40 an der Kreuzung Südstraße / Steinstraße Uhr die Vorfahrt eines 29 Jahre alten Audi-Fahrers, weshalb es zur Kollision zwischen den beiden Pkw kam. Die dreijährige Mitfahrerin im Mitsubishi wurde beim Unfall leicht verletzt, an den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 8000 Euro.

Fellbach: Opferstock aufgebrochen

In der St. Johannes Kirche in der Pfarrer-Sturm-Straße wurde am Donnerstagnachmittag ein Opferstock aufgebrochen. Bei einem weiteren Opferstock blieb es beim Versuch. Der unbekannte Täter verursachten hierbei Sachschäden und erbeutete etwa 20 Euro Münzgeld. Die Polizei Fellbach hat zu dem Diebstahl, der sich zwischen 15 Uhr und 17 Uhr verübt wurde, die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 0711/57720 entgegengenommen werden.

