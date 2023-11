POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots) - Ein 26-jähriger Opel-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 7.20 Uhr die B 14 von Stuttgart in Richtung Waiblingen. Kurz vor dem Kappelbergtunnel erkannte er zu spät das Stoppen des vorausfahrenden Verkehrs und fuhr auf einen Pkw Peugeot auf. Zudem beschädigte er beim Ausweichen noch die Leitschutzplanke. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 13000 Euro. Verletzt wurde niemand. Rückfragen bitte ...

