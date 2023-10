POL-RE: Castrop-Rauxel: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Recklinghausen (ots) - Drei unbekannte Jugendliche versuchten am Dienstagnachmittag, die Geldbörse eines 13-Jährigen Herteners zu stehlen. Die Täter traten gegen 14.50 Uhr am Europaplatz an den Jugendlichen heran, der auf seinen Bus wartete. Unter Ablenkung versuchten die Täter die Geldbörse aus dem Rucksack des Herteners zu entnehmen. Nach einem kurzen ...

mehr