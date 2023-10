Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Jugendliche wollen Geldbörse stehlen - 13-Jähriger verletzt

Recklinghausen (ots)

Drei unbekannte Jugendliche versuchten am Dienstagnachmittag, die Geldbörse eines 13-Jährigen Herteners zu stehlen. Die Täter traten gegen 14.50 Uhr am Europaplatz an den Jugendlichen heran, der auf seinen Bus wartete. Unter Ablenkung versuchten die Täter die Geldbörse aus dem Rucksack des Herteners zu entnehmen. Nach einem kurzen Handgemenge flüchteten die drei Jugendlichen zu Fuß - ohne Tatbeute - in Richtung Springstraße. Der Hertener wurde verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Beschreibung der Täter: männlich, 14 bis 15 Jahre alt, kurze schwarze Haare, circa 1,70m groß. Einer trug eine blaue Jacke und eine blaue Kappe. Ein anderer hatte eine weiße Jacke und Bluejeans an.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei über die 0800-2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell