POL-EU: Betrunkene Frau kam Platzverweis nicht nach

Blankenheim-Dollendorf (ots) - Ein 65-jähriger Mann aus Frechen verlor am Sonntag (25. Juni) auf der Lindenstraße die Kontrolle über sein Krad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem geparkten Pkw und stürzte teilweise über diesen. Der Kradfahrer verletzte sich dabei schwer wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

mehr