POL-AA: Waiblingen: Zeugen nach Vorfall am Bahnhof gesucht

Aalen (ots)

Die Waiblinger Kriminalpolizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Donnerstagabend am Waiblinger Bahnhof zugetragen hat. Nach derzeitigem Kenntnisstand stieg ein 37 Jahre alter Mann gegen 22 Uhr am Bahnhof aus dem Bus der Linie 207 aus und ging in die Unterführung am Bahnhof. Dort kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit zwei ihm unbekannten Personen. Im Laufe der Auseinandersetzung wurde der 37-Jährige mit Pfefferspray angegangen und sein Geldbeutel entwendet. Anschließend flüchteten die beiden Täter in unbekannte Richtung. Diese beschrieb der Geschädigte wie folgt:

1. Person: männlich, etwa 20 Jahre alt, dunkle Haare, trug helle Jeans und war evtl. rumänischer Herkunft 2. Person: weiblich, ca. 20 Jahre alt, dunkle Haare mit Zopf, trug helle Jeans, evtl. rumänischer Herkunft.

Zeugen, die am Donnerstagabend entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den beiden Personen geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

