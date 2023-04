Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Betriebshof und Busse aufgebrochen

St. Wendel (ots)

In der Zeit von etwa 05:30 Uhr bis 07:45 Uhr wurde am Samstagmorgen der Betriebshof der Saar-Mobil GmbH in der Mommstraße in St. Wendel aufgebrochen. Im Anschluss ging der männliche Einzeltäter, der von einer Kamera erfasst und aufgenommen wurde, mehrere auf dem Betriebshof abgestellte Busse gewaltsam an. Kurz vor der Tat war der Mann bereits einem Busfahrer am nahegelegenen ZOB aufgefallen, da er kein Geld bei sich hatte und ihm die Mitfahrt verweigert worden war. Der Täter ist ca. 185 cm groß, von normaler/muskulöser Statur und trug einen auffallend gelben Hoodie mit schwarz-weißen Streifen an Brust und Oberarmen. Auf der Brust stand in schwarzen Buchstaben auf weißem Untergrund der Schriftzug "DEFINITELY". Wem die Person auffällt oder wer sachdienliche Angaben zum Vorfall machen kann, möge sich bitte mit der Polizei St. Wendel unter 06851/8980 in Verbindung setzen.

