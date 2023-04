Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfallflucht auf Baumarkt-Parkplatz

St. Wendel (ots)

Am Mittwoch (19.04.) in der Zeit zwischen ca. 11.30 Uhr und 12:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Globus-Baumarktes das Fahrzeug des Geschädigten beschädigt. Augenscheinlich fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken gegen den geparkten schwarzen PKW und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Eventuelle Zeugenhinweise bitte unter 06851/8980 an die Polizei in St. Wendel.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell