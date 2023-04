Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in Einfamilienhaus in Leitersweiler

St. Wendel/Leitersweiler (ots)

Am Freitagabend kam es im Zeitraum von 18:05 Uhr bis 22:00 Uhr in der Straße "In den Baumfeldern" in Leitersweiler in Abwesenheit der Hausbewohner zu einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus. Die Täter öffneten gewaltsam die rückwärtige Terrassentür und durchwühlten die Wohngeschosse im Haus. Es wurde Schmuck entwendet. Die Polizei St. Wendel sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall unter 06851/8980 geben können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell