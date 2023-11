POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung

Aalen (ots) - Die Waiblinger Kriminalpolizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Donnerstagabend am Waiblinger Bahnhof zugetragen hat. Nach derzeitigem Kenntnisstand stieg ein 37 Jahre alter Mann gegen 22 Uhr am Bahnhof aus dem Bus der Linie 207 aus und ging in die Unterführung am Bahnhof. Dort kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit zwei ihm unbekannten Personen. Im Laufe der Auseinandersetzung wurde ...

