Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebe erbeuten Starkstromkabel

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Schildesche-

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Samstagabend, 05.08.2023, und Montagmorgen an einem Einkaufzentrum Kabel.

Eine Mitarbeiterin des Einkaufsmarkt an der Engersche Straße, nahe der Schäferstraße, meldete der Polizei einen Starkstromkabeldiebstahl. Nachdem Samstagabend gegen 21:00 Uhr keine verdächtigen Feststellungen auf dem Grundstück gemacht wurden, stellte am Montagmorgen um 10:35 Uhr eine Mitarbeiterin das Fehlen des Kabels an der Muldenpresse fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell