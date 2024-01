Polizei Bonn

POL-BN: Fünf Zweiradfahrer verunglückten auf glatten Straßen

Bonn (ots)

Seit Dienstag, 16.01.2024, verunglückten im Zuständigkeitsbereich der Bonner Polizei fünf Zweiradfahrer. Auf glatten Straßen hatten sie die Kontrolle über ihre Fahrzeuge verloren und stürzten zu Boden. Glücklicherweise kamen die Personen, so der bisherige Ermittlungsstand, mit leichten Verletzungen davon.

Am Dienstag, 16.01.2024, stürzte der 25-jährige Fahrer eines E-Scooters in Bonn-Endenich um 6 Uhr auf Euskirchener Straße zu Boden. Er wurde mit durch Notfallsanitäter versorgt und in ein Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung verlassen konnte.

Um 8.20 Uhr befuhr eine 55-Jährige mit einem Pedelec die Alte Straße in Bonn-Duisdorf. Plötzlich verlor sie den Halt und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei zog sie sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten.

Um 9 Uhr verlor eine 53-jährige Fahrradfahrerin beim Abbiegen von der Friesdorfer Straße in die Wörthstraße die Kontrolle über ihr Zweirad. Bei dem Sturz zog sie sich leichte Verletzungen zu.

Gegen 15 Uhr musste eine 23-Jährige in Bon-Pützchen durch Notfallsanitäter versorgt werden. Die junge Frau war mit einem E-Scooter auf dem Holzlarer Weg zu Boden gefallen.

Am 17.01.2024, gegen 5.15 Uhr, stürzte ein Motorrollerfahrer auf der Graurheindorfer Straße bei einem Bremsmanöver auf glatter Fahrbahn. Er zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Angesichts der Wetterprognosen für heute und die kommenden Tage appelliert die Bonner Polizei bei überfrierender Nässe und Glatteis die Fahrweise den Straßenverhältnissen anzupassen.

Ungeübte Fahrer sollten nach Möglichkeit auf die Benutzung von Zweirädern zu verzichten.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell