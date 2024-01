Polizei Bonn

POL-BN: Leichenfund in Bonn-Ramersdorf: 54-Jähriger leblos in Böschungsbereich aufgefunden

Bonn (ots)

Am Dienstagmittag (16.01.2024) gegen 12:00 Uhr meldete ein Zeuge die Auffindung einer leblosen Person in einem Böschungsbereich am Landgrabenweg in der Nähe des Polizeipräsidiums.

Ein hinzugezogener Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Aus den ersten Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats 11 ergaben sich vor Ort keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung. Der Verstorbene wurde in das rechtsmedizinische Institut gebracht.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte die Identität des Mannes zwischenzeitlich zweifelsfrei geklärt werden. Es handelt sich um einen 54-jährigen Mann aus Bonn, der aktuell ohne festen Wohnsitz war. Er war am Donnerstagnachmittag (11.01.2024) zur Durchsetzung eines Platzverweises in das Polizeigewahrsam eingeliefert worden und am Freitagmorgen (12.01.2024) gegen 05:35 Uhr von dort wieder entlassen worden. Zum Zeitpunkt seiner Entlassung war die Person witterungsangepasst bekleidet. Gegen 05:55 Uhr hatten Zeugen eine augenscheinlich leicht bekleidete Person auf dem Landgrabenweg gemeldet, die in Richtung Autobahn lief. Die gemeldete Person konnte von einem entsandten Streifenwagen zu diesem Zeitpunkt nicht mehr angetroffen werden. Ob es sich bei der beobachteten Person um den nunmehr Verstorbenen gehandelt hat, ist unklar.

Das Kriminalkommissariat 11 führt in enger Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft das weitere Todesursachenermittlungsverfahren.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell