Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannte entwendeten Debitkarte und hoben Geld ab - Wer kennt diese drei Personen?

Bonn, Köln, Duisburg (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer und eine unbekannte Frau sind verdächtig, am 25.11.2023 und 26.11.2023 in Bonn, Duisburg und Köln mehrere Verfügungen mit einer gestohlenen Debitkarte durchgeführt zu haben. Diese hatte einer der Männer zusammen mit der Frau am 25.11.2023 gegen 10:30 Uhr einem 90-Jährigen in einer Bankfiliale an der Bad Godesberger Rheinallee gestohlen. Der Gesamtschaden der Geldverfügungen liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Verdächtigen wurden bei den Taten jeweils videografiert. Zuvor hatten zwei der Tatverdächtigen auch die PIN des Geschädigten ausgespäht.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen geführt haben, werden nun auf richterlichen Beschluss Bilder von ihnen veröffentlicht. Diese sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/124760 abrufbar.

Wer Angaben zur Identität der Personen geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 16 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK16.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell