POL-BN: Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannter hebt größeren Geldbetrag in Alfter ab - Wer kann Hinweise geben?

Einer Geschädigten wurde am 23.11.2023 in Alfter die Geldbörse samt Debitkarten entwendet. Kurze Zeit später hob eine männliche Person mit der Kreditkarte am Geldautomaten in Oedekoven einen Betrag vierstelligen Eurobetrag ab. Dabei wurde der bislang unbekannte Täter durch eine Überwachungskamera in dem Kreditinstitut fotografiert. Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen geführt haben, wird nunmehr auf richterlichen Beschluss ein Foto der Person veröffentlicht. Dieses ist im Fahndungsportal der Polizei Nordrhein-Westfalen unter https://polizei.nrw/fahndung/124716 Wer Hinweise zu der abgebildeten Person geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 16 unter der Rufnummer 0228 / 15-0 oder per mail an KK16.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

