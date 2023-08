LPI-G: Verkehrsteilnehmer unter Einfluss Betäubungsmittel festgestellt

Altenburg (ots) - Ponitz: Bei privaten Reparaturarbeiten am Dach eines Hauses in Bergstraße geriet gestern (21.08.2023), gegen 14:00 Uhr der Dachstuhl in Brand, so dass Feuerwehr und Polizei alarmiert wurden. Der Feuerwehr gelang es schließlich, den Brand gegen 17:15 Uhr zu löschen. Dennoch entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Ermittlungen zum Brandgeschehen hat die Kriminalpolizei übernommen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

