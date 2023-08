LPI-G: Motorroller entwendet

Greiz (ots) - Frießnitz: Unbekannte Täter hielten sich offenbar in der Zeit vom 15.08.2023 zum 20.08.2023 in einem Naturschutzgebiet am Frießnitzer See (Harth Pöllnitz) auf. Dort geriet eine knapp 900 kg schwere Jagd-/Schlafkanzel aus Holz, welche auf der dortigen Wiesenfläche offiziell aufgebaut und befestigt wurde, ins Visier der Täter. Der oder die Täter brachten die Kanzel schließlich zum Einstürzen, so dass ...

mehr