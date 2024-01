Polizei Bonn

POL-BN: Verdacht der Trunkenheitsfahrt in Friesdorf - Autofahrer leistete Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen - Führerschein beschlagnahmt

Bonn (ots)

Am 15.01.2024, gegen 22:50 Uhr, beobachteten Zeugen im Verlauf der August-Bebelstraße-Allee / Friesdorfer Straße in Bonn-Friesdorf einen Autofahrer, der augenscheinlich in gut sichtbaren Schlangenlinien und mit einer auffällig niedrigen Geschwindigkeit unterwegs war, und alarmierten die Polizei.

Die Besatzung eines Streifenwagens traf den Fahrer, der noch vor seinem abgestellten Wagen stand und sprachen ihn an. Der Mann entfernte sich daraufhin schnellen Schrittes von dem Auto - die Polizisten stellten ihn jedoch kurze Zeit später. Bei der anschließenden Überprüfung nahmen die Beamten deutlich Alkoholgeruch in der Atemluft des 64-jährigen wahr, der sich schließlich gegen die Maßnahmen der polizeilichen Einsatzkräfte zur Wehr setzte und hierbei auch um sich trat. Der Beschuldigte konnte schließlich fixiert werden. In einem Krankenhaus wurde zur Beweissicherung die Entnahme einer Blutprobe angeordnet - der Führerschein des 64-Jährigen wurde beschlagnahmt. Da der Beschuldigte bereits zu Beginn der Überprüfung über Schmerzen im Armbereich klagte, wurde er in der Ambulanz ärztlich untersucht und versorgt.

Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr und des Widerstands gegen Polizeikräfte eingeleitet.

