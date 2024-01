Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter-Eudenbach: 74-jähriger Autofahrer nach Verkehrsunfall verstorben

Königswinter (ots)

Am Montag (15.01.2024) ist ein 74-jähriger Mann an den Folgen eines schweren Verkehrsunfalls verstorben, der sich am Mittwoch (10.01.2024) auf der L 330 bei Königswinter-Eudenbach ereignet hatte.

Zur Unfallzeit befuhr der Mann die L 330 aus Buchholz kommend in Richtung Eudenbach. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor er im Verlauf einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Nach einer Erstversorgung durch Rettungssanitäter vor Ort wurde der zu diesem Zeitpunkt ansprechbare Mann in eine Klinik gebracht. In der Folge verschlechterte sich der Zustand des Verletzten jedoch. Am Montag erlag der 74-Jährige dann den bei dem Verkehrsunfall erlittenen schweren Verletzungen.

Die polizeilichen Ermittlungen zum Geschehensablauf durch das zuständige Verkehrskommissariat 1 dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell