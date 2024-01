Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Castell: 26-Jähriger bei Straßenraub mit Schlagstock bedroht - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet derzeit nach zwei bislang unbekannten jungen Männern, die am Freitag (12.01.2024) einen 26-Jährigen am Rheinufer beraubt haben sollen.

Zur Tatzeit gegen 15:30 Uhr soll der Geschädigte am Leinpfad/Ecke Welrichsweg von zwei Tatverdächtigen angesprochen und unter Drohung mit einem Teleskopschlagstock zur Herausgabe seiner Geldbörse aufgefordert worden sein. Der 26-Jährige übergab diese daraufhin. Die Täter liefen dann in Richtung Welrichsweg davon. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht mehr zum Antreffen der beiden Tatverdächtigen, die nach bisherigen Angaben wie folgend beschrieben werden können:

Erste Person: Etwa 20-25 Jahre alt - ca. 1,75-1,80 m groß - helle, hohe Stimme - bekleidet mit schwarzer Jacke, schwarzem Kapuzenpullover, schwarzer Hose und schwarzem Tuch, welches bis zur Nase hochgezogen war - Teleskopschlagstock.

Zweite Person: Etwa 20-25 Jahre alt - ca. 1,70-1,75 m groß - bekleidet mit schwarzer Jacke, schwarzem Kapuzenpullover, schwarzer Hose und schwarzem Tuch, welches bis zur Nase hochgezogen war.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem die Tatverdächtigen zur Tatzeit in Tatortnähe aufgefallen sind oder wer Angaben zu ihrer Identität machen kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

