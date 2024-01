Polizei Bonn

POL-BN: Wachtberg-Villiprott: Zwei mutmaßliche Einbrecher nach Verfolgungsfahrt festgenommen - Polizei fahndet nach flüchtigem Fahrzeuginsassen

Münstermaifeld, Wachtberg (ots)

Am Montagabend (15.01.2024) wurde die Bonner Polizei von der Polizei Rheinland-Pfalz über eine Verfolgungsfahrt auf den Autobahnen 61 und 565 in Richtung Norden informiert. Ein mit mehreren Personen besetzter BMW hatte dabei polizeiliche Anhaltezeichen missachtet und war mit überhöhter Geschwindigkeit davongefahren. Zuvor waren die drei Insassen des Pkw bei einem Wohnungseinbruch in Münstermaifeld vom Hauseigentümer überrascht worden.

Gegen 20:35 Uhr erreichte der Pkw, der inzwischen von der BAB 565 abgefahren war, über die L 158 die Ortslage Wachtberg-Villiprott. Kurz darauf wurde das Fahrzeug verunfallt und ohne Insassen in einem Vorgarten des Meisenwegs festgestellt. Einsatzkräfte der Polizei Rheinland-Pfalz sowie der Bonner Polizei fahndeten im Nahbereich nach den flüchtigen Fahrzeuginsassen. Im Rahmen der Fahndung konnte ein rheinland-pfälzischer Polizeihubschrauber zwei Wärmepunkte im angrenzenden Waldgebiet feststellen. Hierbei handelte es sich um zwei 31 und 37 Jahre alte Männer, die von den Beamtinnen und Beamten zwischen Villiprott und dem Parkplatz An den drei Steinen gestellt und vorläufig festgenommen wurden. Die Suchmaßnahmen nach dem dritten Tatverdächtigen wurden gegen 00:00 Uhr abgebrochen. Nach ihm wird weiter gefahndet.

Die beiden Festgenommenen wurden nach Rheinland-Pfalz gebracht, wo das Polizeipräsidium Koblenz die weiteren Ermittlungen gegen sie führt. Diese dauern derzeit noch an.

