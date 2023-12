Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeugaufbrüche

Erkelenz (ots)

Zwei Pkw waren das Ziel unbekannter Täter, die die Seiten- bzw. Heckscheibe einschlugen und Gegenstände aus den Fahrzeugen stahlen. Aus einem an der Rudolf-Diesel-Straße parkenden Wagen wurde ein Diagnosegerät entwendet. Eine schwarze Sporttasche wurde aus einem Fahrzeug gestohlen, welches an der Kölner Straße stand. Die Tatzeiten lagen zwischen 19 Uhr am 10. Dezember (Sonntag) und 13 Uhr am 11. Dezember (Montag).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell