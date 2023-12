Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mercedes Viano entwendet

Selfkant-Wehr (ots)

Ein schwarzer Mercedes Viano mit Heinsberger Kennzeichen (HS-) wurde zwischen 18 Uhr am 9. Dezember (Samstag) und 10 Uhr am 10. Dezember (Sonntag) entwendet. Das Fahrzeug stand an der Landstraße.

