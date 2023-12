POL-HS: Diebstahl eines Leichtkraftrads

Hückelhoven-Hilfarth (ots) - Aus einem Kellerabteil eines in an der Straße Lachend gelegenen Mehrfamilienhauses entwendeten unbekannte Täter zwischen letzter Woche Freitag (8. Dezember), 15 Uhr, und Sonntag (10. Dezember), 14 Uhr, ein Mountainbike. Zuvor hatten sie das Vorhängeschloss des Abteils manipuliert. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

