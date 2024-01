Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Polizei Bonn und Polizei Rhein-Sieg fahnden bei Aktenzeichen XY nach unbekanntem Räuber

Meldung -2-

Königswinter, Hennef (ots)

Am heutigen Abend (17.01.2024) berichtet die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" um 20:15 Uhr über zwei Raubüberfälle auf Tankstellen, die sich am 24.10.2021 in Königswinter-Oberdollendorf und in Hennef ereignet haben (siehe hierzu auch unsere Meldung vom 15.01.2024, 14:23 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5692178).

Kriminalhauptkommissar Karl Winterscheidt von der Polizei Bonn und Kriminalhauptkommissar Bernd Junkersfeld von der Polizei Siegburg werden die beiden Fälle in der Fernsehsendung im Detail vorstellen und erhoffen sich Hinweise auf den Täter, der als circa 20 bis 30 Jahre alter, schlanker Mann beschrieben wird.

Gleichzeitig werden auf richterlichen Beschluss Bilder des Tatverdächtigen sowie Vergleichsbilder der von ihm getragenen Bekleidung veröffentlicht. Diese sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/124726 abrufbar.

Hinweise, die in begründeten Einzelfällen auch vertraulich behandelt werden können, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell