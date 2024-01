Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zigarettenautomat aufgebrochen

Lennestadt (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Sonntag (14. Januar, 22 Uhr) und Montag (15. Januar, 07:35 Uhr) einen Zigarettenautomaten in der Nähe eines Parkplatzes von einem Schnellimbiss in der Straße "Zur Brücke" beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde dieser aufgehebelt. Bei der Anzeigenaufnahme befanden sich keine Zigarettenschachteln mehr in dem Automaten. Zudem fehlte die Geldkassette. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu der Höhe der gemachten Beute und des entstandenen Sachschadens dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell