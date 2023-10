LPI-J: Mercedes entwendet

Weimar (ots) - Erneut kam es sowohl in Weimar als auch im Weimarer Land zu Dieseldiebstählen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag schlugen der/die unbekannten Täter gleich mehrfach zu. So entwendeten sie aus einem Lkw in der Ahornallee in Legefeld 750 Liter und in der Industriestraße in Weimar über 400 Liter ebenfalls aus einem Lkw. Dem nicht genug brachen sie im U.N.O. Gewerbepark bei Nohra gleich drei Lkw-Tanks gewaltsam mittels Hebelwerkzeug auf. Dabei ...

