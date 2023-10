Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dieseldiebstähle

Weimar (ots)

Erneut kam es sowohl in Weimar als auch im Weimarer Land zu Dieseldiebstählen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag schlugen der/die unbekannten Täter gleich mehrfach zu. So entwendeten sie aus einem Lkw in der Ahornallee in Legefeld 750 Liter und in der Industriestraße in Weimar über 400 Liter ebenfalls aus einem Lkw. Dem nicht genug brachen sie im U.N.O. Gewerbepark bei Nohra gleich drei Lkw-Tanks gewaltsam mittels Hebelwerkzeug auf. Dabei verursachten sie Sachschaden von über 1500 EUR. Der Gesamtwert des Kraftstoffes beläuft sich für alle fünf Taten auf über 2000 EUR. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen sowie Wahrnehmungen oder der Tat selber, machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weimar unter 03643-8820 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell