Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 17-jähriger Motorrollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Lennestadt (ots)

Ein Unfall eines Motorrollerfahrers hat sich am Freitag (12. Januar) gegen 23:55 Uhr auf der Ladestraße in Grevenbrück ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr der Rollerfahrer zunächst die Kölner Straße in Richtung B 55. Als eine Streifenwagenbesatzung versuchen wollte, den 17-Jährigen einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, bog dieser in die Kirchwiese ein und fuhr auf einen Radweg weiter in Richtung Bundesstraße. Zunächst brach der Sichtkontakt zu dem Fahrer ab, jedoch konnten die Beamten den Motorroller schließlich stehend in der Ladestraße auffinden. Auch den Fahrer trafen die Polizisten im Nahbereich an. Dieser gab an, dass er kurz zuvor gestürzt war. Er war leicht verletzt. Bei der anschließenden Kontrolle erhielten die Beamten Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum. Ein Vortest bestätigte den Verdacht. Der Jugendliche begleitete die Beamten in die Polizeiwache. Der Motorrollerfahrer wurde einem Erziehungsberechtigten anschließend übergeben. An dem Roller entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Zudem schrieben die Polizisten eine Anzeige.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell