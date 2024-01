POL-OE: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Wenden (ots) - Am Donnerstag (11. Januar) ist einer 68-Jährigen gegen 16 Uhr die Geldbörse in einem Supermarkt in der Hauptstraße gestohlen worden. Die Geschädigte gab an, dass sie an der Kasse beim Bezahlen bemerkt habe, dass ihre Geldbörse nicht mehr in ihrer Manteltasche war. Zuvor ist ihr eine junge Frau im Bereich der Obst- und Gemüseauslage aufgefallen, die sich verdächtig verhielt. In der Geldbörse waren ...

