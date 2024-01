Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruchsversuch in Lagerräume

Drolshagen (ots)

Ein Einbruchsversuch hat sich am Samstag (13. Januar) gegen 23:30 Uhr in Lagerräume in der Straße "An der Wahre" in Drolshagen ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigten die unbekannten Täter ein Lagertor und betraten das Gelände. Dieses war alarmgesichert. Durch den ausgelösten Alarm brachen die Unbekannten den Einbruchsversuch ab und flüchteten über einen Waldweg in Richtung L 708. An dem Lagertor entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell