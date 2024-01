POL-OE: Unter dem Einfluss von Drogen am Steuer

Olpe (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag (08.01.2024) um 09.15 Uhr auf der Bruchstraße in Olpe. Eine 20-Jährige wollte im Bereich des Kreisverkehrs an der "Stellwerkstraße" den Fußgängerüberweg zum Überqueren der Bruchstraße benutzen. Als die junge Frau den Überweg betrat, rollte eine 19-jährige Autofahrerin mit einem ihrer Fahrzeugreifen während der Vorbeifahrt über den Fuß der Fußgängerin. ...

