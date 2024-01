Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Dieb erfolgreich ermittelt

Olpe (ots)

Am Dienstag (9. Januar) sind Polizeibeamte gegen 17:45 Uhr zu einem Sportgeschäft in der Martinstraße aufgrund eines Ladendiebstahls gerufen worden. Nach Angaben des Ladenpersonals soll ein junger Mann zuvor versucht haben, zwei Bekleidungsstücke zu stehlen. Als ein Mitarbeiter ihn dabei entdeckte, flüchtete der Unbekannte mit einem E-Scooter. Im Verlauf der weiteren Ermittlungen erhielt die Polizei den Hinweis, dass der E-Scooter gestohlen wurde. Schließlich gelang es den Beamten, einen Tatverdächtigen zu ermitteln und ihn an seiner Wohnanschrift anzutreffen. Dabei ergaben sich Hinweise, dass der 23-jährige Mann alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Daraufhin nahmen die Polizisten den Beschuldigten mit in die Polizeiwache, wo ihm eine angeordnete Blutprobe entnommen wurde. Die Beamten schrieben eine Anzeige wegen des versuchten Ladendiebstahls, dem Diebstahl von motorisierten Zweirädern sowie des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol. Der E-Scooter konnte dem Besitzer wieder ausgehändigt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell