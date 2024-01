Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrerin leicht verletzt

Attendorn (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag (08.01.2024) um 07:05 Uhr im Bereich der Ortslage Jäckelchen. Ein 19-Jähriger war mit seinem Auto auf dem Verbindungsweg zwischen Mecklinghausen und der Bundesstraße 55 unterwegs. Auf winterglatter Straße verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Hier kollidierte sein PKW mit dem Auto einer entgegenkommenden 37-Jährigen. Die Frau kam nach der Kollision von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Fahrzeug gegen zwei Bäume. Sie wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell