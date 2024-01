Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Versammlungen im Kreis Olpe verliefen störungsfrei

Kreis Olpe (ots)

Am heutigen Tage kam es zu zwei Versammlungen im Kreis Olpe. Demnach wollten die teilnehmenden Landwirte jeweils ihren Protest gegen Maßnahmen der Bundesregierung zum Ausdruck bringen. In der ersten Versammlung startete ein Konvoi - bestehend aus ca. 120 LKW und Traktoren - um 08:30 Uhr in der Ortslage Olpe-Hüppcherhammer. Der Konvoi bewegte sich über Bundes- und Landstraßen zum Aufstellungsort der zweiten gleichgelagerten Versammlung in Finnentrop-Frielentrop. Hier schlossen sich die jeweiligen Versammlungsteilnehmenden zusammen und fuhren ab 11 Uhr im Konvoi mit etwa 250 Fahrzeugen über Bundes- und Landstraßen im Kreis Olpe. Nachdem der Konvoi in Höhe Lennestadt-Neukamp gegen 16:30 Uhr seinen Zielort erreicht hatte, wurde die Versammlung um 17:10Uhr beendet. Die Versammlungen verliefen störungsfrei. Im Vorfeld zu erwartende Verkehrsstörungen blieben letztlich im vertretbaren Rahmen.

