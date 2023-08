Polizei Bielefeld

POL-BI: Mann tritt unvermittelt zu

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Am Montag, 28.08.2023, traf ein Täter einer Bielefelderin in den Rücken. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Unbekannter stellte sich gegen 12:10 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße einer 41-jährigen Bielefelderin in den Weg und sprach sie an. Als die Bielefelderin an dem Mann vorbei ging, drehte dieser sich um und trat ihr unvermittelt in den Rücken. Als die Getretene die Polizei rief, flüchtete der Täter. Das Opfer nahm die Verfolgung in die August-Bebel-Straße auf und verlor ihn in einem Hinterhof eines Hauses, zwischen der Heeper Straße und dem Brüderpfad, aus den Augen.

Das Opfer beschrieb den Täter als circa 190 cm groß, ungefähr 30 Jahre alt und mit einem markanten Gesicht. Er war mit einem blauen Hoodie und einer grauen kurzen Hose bekleidet.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell