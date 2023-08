Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung: Zeugen nach Sexualdelikt gesucht - Wer erkennt den abgebildeten Mann und kann Hinweise geben?

Nordhausen/Sundhausen (ots)

Am Sonntag, den 18. Juni, hielt sich zwei Familien auf dem Gelände des Scheunenhofs in Sundhausen bei Nordhausen auf. Zwei Kinder verweilten gegen 16.00 Uhr auf einem Stein sitzend, als ein männlicher Radfahrer mehrfach an ihnen vorbeifuhr. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt nur mit einer Badehose bekleidet, hielt vor den Kindern an und entblößte sein Geschlechtsteil. Nach Angaben der Kinder hielt der dieses in der Hand und manipulierte daran, eher er sich kurz darauf in unbekannte Richtung entfernte. Der Mann wir die folgt beschrieben:

- scheinbares Alter: Mitte 50 - europäischer Phänotyp - normale Statur - ca. 175 - 180 cm groß - graues "zauseliges" Haar - grauer Dreitagebart - auffällige Brustbehaarung

Der Mann führte zur Tatzeit ein schwarz-weißes Fahrrad mit der Aufschrift "Gazelle". Im Nahbereich konnte der Täter durch eingesetzte Polizeistreifen nicht angetroffen werden. Die Kriminalpolizei Nordhausen sucht im Zusammenhang mit der Tat am 18. Juni 2023 gegen 16.00 Uhr Zeugen, die den Mann bei der Ausübung der Tat beobachtet haben. Wer kann Angaben zu dem beschriebenen Mann machen, der sich an dem Tattag im Bereich der Kiesseen bei Sundhausen/Nordhausen aufgehalten hat? Wer kann Hinweise zum Eigentümer eines schwarz-weißen Fahrrades mit der Aufschrift "Gazelle" geben? Wer kennt den Mann auf dem Bild? Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 oder per e-Mail entgegen. Aktenzeichen: 0156195/2023

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell