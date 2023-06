POL-RE: Recklinghausen: Unfall im Kreisverkehr - Radfahrer verletzt

Recklinghausen (ots) - Am Montagnachmittag (14:00 Uhr) wollte eine 32-jähriger Autofahrerin aus Castrop-Rauxel an der Henrichenburger Straße vom Parkstreifen aus in den fließenden Straßenverkehr einbiegen. Dabei kollidierte sie mit einer 53-jährigen Autofahrerin aus Castrop-Rauxel. Sie war auf der Henrichenburger Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Die 32-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gefahren. ...

