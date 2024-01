Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahranfängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Olpe (ots)

Am Samstagnachmittag (13.01.2024) hat sich gegen 16:30 Uhr auf der Rhonardstraße (K6), zwischen Altenkleusheim und Rhonard, ein witterungsbedingter Verkehrsunfall ereignet. Dabei befuhr eine 18-Jährige mit ihrem Auto die Kreisstraße in Richtung Rhonard. In einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend geriet ihr Pkw in den an die Fahrbahn angrenzenden Graben und kam dort zum Stillstand. Die Fahranfängerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell