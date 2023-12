Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231218-2: Auto bleibt nach Verkehrsunfall auf Dach liegen

Hürth (ots)

Fahrer leicht verletzt ins Krankenhaus

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen (18. Dezember) in Hürth ist ein Autofahrer (32) leicht verletzt worden. Nachdem er mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte, überschlug sich sein Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Liegen.

Laut ersten Erkenntnissen soll der 32-Jährige mit seinem VW gegen 6.50 Uhr auf der Berrenrather Straße in Richtung Hürth gefahren sein. An der Anschlussstelle zur Autobahn 1 habe er beabsichtigt, nach links auf die Autobahn abzubiegen. Hier kollidierte er mit dem entgegenkommenden Golf einer 23-Jährigen. In Folge des Zusammenstoßes überschlug sich der VW und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Polizisten sperrten die Unfallörtlichkeit zwischen der Schloßstraße in Bachem und der Aldenrather Straße in Hürth bis etwa 8.30 Uhr komplett ab. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Die Beamten sicherten Spuren und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die weiteren Ermittlungen übernehmen die Beamten des Verkehrskommissariats. (hw)

