POL-REK: 231218-1: Räubertrio überfällt Jugendlichen und Mann - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Vertreterin des Innenministeriums NRW nimmt auf Einladung von Landrat Frank Rock und dem Abteilungsleiter Polizei Roland Küpper an Veranstaltung teil. Die letzte Veranstaltung "Crash Kurs NRW" in 2023 der Polizei Rhein-Erft-Kreis findet dieses Jahr am 19. Dezember erneut im Medio in Bergheim statt. Rund 800 Schülerinnen und Schüler sowie ...

mehr