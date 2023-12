Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231214-2: Vier Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Kerpen

Kerpen (ots)

Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei einem Verkehrsunfall in Kerpen sind am Donnerstagnachmittag (14. Dezember) insgesamt vier Menschen schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich noch an der Unfallstelle um die Personen. Die Besatzung eines Rettungshubschraubers folg eine Unfallbeteiligte (58) zur Weiterbehandlung in eine Klinik. Die anderen drei Patienten brachten Rettungskräfte im Rettungswagen in Krankenhäuser. Polizisten sichern aktuell noch die Unfallstelle. Sobald die Unfallwagen abgeschleppt sind, werden die Beamten die Straße wieder für den Verkehr freigeben.

Nach ersten Ermittlungen war ein 29-Jähriger mit seinem SUV der Marke Jeep gegen 14.30 Uhr auf der Landesstraße (L) 122 aus Kerpen-Sindorf in Richtung Kerpen unterwegs. In Höhe der Kreuzung 'Auf dem Bürrig' soll der Fahrer nach Zeugenangaben seinen Geländewagen vor der Rotlicht zeigenden Ampel gestoppt haben. Dann habe das Fahrzeug wieder beschleunigt und sei in den Gegenverkehr geraten. Zunächst kam es zum Zusammenstoß mit dem Außenspiegel eines Toyota (Fahrerin 57, unverletzt). Anschließend sei der Cherokee mit der Front eines BMW kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der X3 die angrenzende Böschung hinabkatapultiert und kam im Feld zum Stillstand. Die Fahrerin (58) und ihr noch nicht abschließend identifizierter Beifahrer erlitten dabei schwere Verletzungen. Der Jeep prallte daraufhin gegen einen ebenfalls entgegenkommenden Ford. Die Focus-Fahrerin (30) erlitt auch schwere Verletzungen. Nach der Kollision mit dem Ford kam der Cherokee zum Stillstand. Rettungskräfte brachten ebenfalls den 29-jährigen Fahrer dieses Autos zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus.

Alarmierte Polizisten sperrten die Unfallstelle und leiteten den auflaufenden Verkehr ab. Zudem sicherten die Beamten die Unfallspuren und nahmen eine Anzeige auf. Die Unfallursache ist aktuell noch vollkommen unklar. Es kam zu umfassenden Verkehrsbehinderungen. (he)

