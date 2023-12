Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231213-4: Zeugensuche nach Einbruch in Haus

Kerpen (ots)

Schmuck und Smartphone entwendet

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die am Dienstag (12. Dezember) in ein Haus in Kerpen eingebrochen sind und Wertgegenstände entwendet haben. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81 0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Ermittlungen drangen die Einbrecher zwischen 9.30 Uhr und 22.15 Uhr in das Haus im Bereich der Kettelerstraße ein. Als der Geschädigte den Einbruch bemerkte, rief der die Polizei. Alarmierte Polizisten sicherten die Spuren am Tatort. Dabei stellten sie fest, dass die Täter sämtliche Räume des Hauses durchwühlt, ein Fenster eingeschlagen und die Terrassentür beschädigt hatten. Die Ermittlungen der Beamten des Kriminalkommissariats dauern an. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell