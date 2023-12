Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231212-2: Zwei Autofahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Erftstadt (ots)

Landesstraße (L) 162 mehrere Stunden gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen (12. Dezember) in Erftstadt-Niederberg ist eine Autofahrerin (42) schwer verletzt und ein Autofahrer (34) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten die 42-Jährige und den 34-Jährigen in Krankenhäuser. Polizisten sperrten die Unfallstelle an der Kreuzung der L 162 und der L 181 bis etwa 9.15 Uhr.

Laut ersten Erkenntnissen fuhren eine Autofahrerin mit ihrem Mitsubishi und ein Suzuki-Fahrer gegen 6.45 Uhr auf der L 162 in Richtung Zülpich. Zeitgleich war ein VW-Fahrer (34) auf der L 162 in Richtung Erftstadt unterwegs. Die Autofahrerin sei nach links auf die L 181 abgebogen. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem VW des 34-Jährigen. Der Mitsubishi stieß anschließend gegen das Auto des 61-jährigen Suzuki-Fahrers.

Polizisten sperrten den Unfallort für die Dauer der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme ab und leiteten den Verkehr um. Mitarbeiter von Transportunternehmen schleppten den beschädigten VW und den Mitsubishi ab. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

