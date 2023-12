POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisster 37-Jähriger wieder da

Hannover (ots) - Beim Zusammenstoß mit einem abgestellten Lastwagen hat ein Autofahrer in Hannover in der Nacht zu Samstag, 30.12.2023, schwere Verletzungen erlitten. Das Auto kam im Stadtteil Linden-Mitte aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit dem Lkw. Der Fahrer wurde ...

mehr