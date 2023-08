Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher in flagranti erwischt

Kaiserslautern (ots)

Sozusagen in flagranti hat die Polizei am späten Donnerstagabend einen mutmaßlichen Einbrecher in der Zollamtstraße geschnappt. Zeugen hatten kurz nach 23 Uhr gemeldet, dass sich hier ein Mann am Hintereingang eines Gebäudekomplexes zu schaffen mache und bereits eine Scheibe eingeschlagen habe.

Bis zum Eintreffen der Streife hatte der Unbekannte weitere Fenster demoliert - und sich dabei auch selbst verletzt. Es war ihm aber (noch) nicht gelungen, in das Gebäude einzudringen.

Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen amtsbekannten 40-Jährigen, der schon vielfach in ähnlicher Weise aufgefallen ist und zur Zeit eine Bewährungsstrafe verbüßt. Er stand erheblich unter Alkoholeinfluss; laut Schnelltest hatte er einen "Pegel" von 2,37 Promille.

Der Mann wurde zur nächsten Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Anschließend kam er in Gewahrsam. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Die Feuerwehr sicherte unterdessen am Tatort die zerstörten Scheiben und verschloss die Fenster. |cri

