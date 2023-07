LPI-J: Reifen zerstochen

Weimar (ots) - In einem Supermarkt in der Weimarer Steubenstraße entwendete am frühen Montagnachmittag eine männliche Person einer 63-Jährigen die Geldbörse aus der Handtasche. Im Anschluss flüchtete der Dieb. Glück im Unglück hatte die Geschädigte, als ihr Portmonee in einem Hinterhof wieder aufgefunden wurde. Es fehlte lediglich das Bargeld. Sämtliche Dokumente und Papiere der Weimarerin waren noch da und ersparen der Frau weiteren Aufwand. Rückfragen bitte an: ...

