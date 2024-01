POL-MI: Mehrere Sachbeschädigungen an Autos beschäftigen die Polizei

Minden (ots) - (AB) Unter dem Tatverdacht des versuchten schweren Einbruchdiebstahls konnten Polizeieinsatzkräfte in Minden in den frühen Morgenstunden des Sonntags zwei Einbrecher (42 und 49) vorläufig festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde der jüngere Tatverdächtige am Sonntag dem Amtsgericht Bielefeld vorgeführt. Dieses erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Ersten Ermittlungen nach waren ...

