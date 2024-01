Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizeibekanntes Trio auf frischer Tat festgenommen

Minden, Hannover (ots)

Nach einem Einbruch in die Taxizentrale am Busbahnhof sowie zwei Autoaufbrüchen konnten Einsatzkräfte der Mindener Polizeiwache in den Abendstunden des Montags drei männliche Tatverdächtige (17, 18, 28) festnehmen. Im Zuge erster Ermittlungen ergab sich zudem der Verdacht, dass die drei schon Stunden zuvor in der Mindener Altstadt ein Auto entwendet und mit diesem im Raum Hannover ein Unfall verursacht hatten.

Zunächst wurde eine Streifenwagenbesatzung in die Ritterstraße gerufen. Hier zeigte der Besitzer eines 43 Jahre alten weißen BMWs den Diebstahl seines Oldtimers an. Demnach hatte er der Wagen am Vorabend gegen 22.00 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als er am Montagabend gegen 20.15 Uhr aus seiner Wohnung auf den Abstellort schaute, stellte er den Diebstahl des Wagens fest. Bereits kurze Zeit nach der Anzeigenaufnahme meldeten Beamte des Polizeikommissariats Limmer, dass der besagte BMW im Raum Hannover in einen Unfall verwickelt war. Die drei Benutzer des Autos flüchtetet hierauf und die Spur verlor sich zunächst. Auch eine Beschreibung der Täter übermittelten die niedersächsischen Kollegen. Der Wagen wurde sichergestellt. In der Folge begaben sich die Flüchtigen mutmaßlich mit der Bahn nach Minden.

Gegen 23.10 Uhr meldete ein Taxi-Fahrer der Leitstelle der Polizei, dass mutmaßlich drei Heranwachsende in die Räumlichkeiten der Taxi-Zentrale in der Bahnstraße eingebrochen seien. Hierauf wurden mehrere Streifenwagen zur Tatortaufnahme und Fahndung entsandt. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Täter zunächst die Eingangstür zu den Geschäftsräumen eingetreten hatten und anschließend alles vollständig durchwühlt und vermutlich nach Wertsachen durchsucht hatten. Auch vor den nebenstehenden öffentlichen Toiletten des Bahnhofs machten sie nicht Halt und beschädigten diese durch Vandalismus. Anschließend flüchteten sie durch Unterführung am Bahnhof in Richtung Weserbrücke. Die Beschreibung der Flüchtigen deckte sich mit dem obigen Fall.

Noch während der Tatortaufnahme am Bahnhof gingen Hinweise zu Autoaufbrüchen im Bereich der Kanzlers Weide ein. Während man versucht hatte, einen in der Kurfürstenstraße abgestellten Mazda kurzzuschließen, schlug man bei einem in der Uferstraße geparkten Dacia die Scheibe der Fahrertür ein. Hier konnten die Gesetzeshüter die drei Tatverdächtigen festnehmen. Sie wurden zur Mindener Dienststelle verbracht. Ein Arzt entnahm den drei Alkoholisierten Blutproben, wobei der 18-Jährige noch versuchte, den Mediziner anzugreifen. Die Nacht verbrachten sie im Mindener Gewahrsam, woraus sie in den Mittagsstunden des Dienstags entlassen wurden.

